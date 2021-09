Hoger onderwijs fysiek van start. ‘Elke onderwijsinstelling probeert maatwerk te leveren’

Studenten op universiteiten en hogescholen mogen weer fysiek onderwijs volgen. Maar of studenten ook welkom zijn op de campus als hun huisgenoot corona heeft, verschilt per onderwijsinstelling.

Den Haag

Voor veel studenten zal het even wennen zijn: na alle online lessen weer onderwijs volgen in de collegebanken, zonder anderhalve meter afstand. Volgens de woordvoerder van de vereniging van universiteiten VSNU, zijn de universiteiten daar goed op voorbereid. ‘Er is veel overleg geweest. Overal is de ventilatie goedgekeurd, er zijn looproutes in universiteiten. Iedereen is vooral heel blij dat er weer meer kan.’

De meeste universiteiten en hogescholen in Nederland openden maandag het academisch jaar. Half augustus schreef minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in een brief welke coronamaatregelen bij de start van het studiejaar gelden op het hoger onderwijs, en welke niet. De anderhalvemeterregel verva..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .