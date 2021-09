Taliban claimen inname Panjshirvallei, machtsovername in Afghanistan nu compleet

Op sociale media circuleren foto’s van Talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie.

De Panjshirvallei was het laatste bolwerk in het land dat niet in handen was van de Taliban. Ahmed Massoud, leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vallei, had zich daar met zijn troepen verschanst. In het weekend is zwaar gevochten om de vallei. Massoud zei zondag dat hij bereid was om de strijd te staken als de Taliban zich zouden terugtrekken.

De verzetsgroep van Massoud, de NRF, liet ondertussen weten nog steeds ‘strategische posities’ en de vallei in handen te ..

