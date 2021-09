Als gemaaid gras naar rotte eieren ruikt

Amsterdam

Haar deodorant – daar begon het mee. ‘Op een ochtend ontdekte ik dat die verschrikkelijk stonk. Dit kón gewoon niet’, vertelt Gerdien Vogelzang, een 28-jarige winkelmedewerker uit het Groningse dorp Marum. ‘Ik heb nog gekeken of mijn deodorant niet over de datum was. Maar dat was niet zo. Ik begreep er niets van.’

Daar bleef het niet bij, zou ze de dagen en weken die volgden ontdekken. Andere cosmetica? ‘Een vieze, chemische geur.’ Haar douchegel? ‘Verschrikkelijk.’ Versgemaaid gras? ‘In het begin kreeg ik er gewoon koppijn van, zo vies’, zegt Vogelzang. ‘Het stinkt allemaal, maar het zijn geen geuren die ik ken. Een chemische stank, zo zou ik wat ik ruik nog het beste omschrijven.’

Er zit een zekere lijn in: vlees heeft een iets ..

