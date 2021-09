Arbeiders in Groningen en Drenthe hoorden geschreeuw van Duitse gevangenen in de jaren dertig

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 10: strafkampen in Emsland.

In de jaren dertig heerste er grote werkloosheid in Nederland. Om werklozen aan werk te helpen, werden er werkverschaffingsprojecten opgezet. Voor weinig geld legden werklozen straten aan of ontgonnen ze het veen. In het uitgestrekte veengebied in het oosten van Groningen en Drenthe, langs de grens met Duitsland, gingen veel werkloze mannen aan de slag.

Soms hoorden ze geschreeuw en gezang aan de overzijde van de grens. Ook daar waren mannen aan het werk in het veen. ’s Nachts verbleven de Duitse veenarbeiders in kampen. De felle verlichting die ontsnappen onmogelijk moest maken, was vanuit Nederland te zien.

De werkers aan de overzijde van de grens waren gevangenen van Adolf Hitler. Eind februari 1933, enkele weken nadat hij aan de macht ..

