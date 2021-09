Een frisse duik langs de A50? Het Heerderstrand is een sprookjesachtige plek

Stranden ver van huis lijken altijd mooier en witter. Terecht? Nederland heeft 450 kilometer kustlijn en ontelbare zoetwaterstrandjes. Op zoek naar onbekende parels in eigen land. Vandaag: het Heerderstrand bij Heerde.

Vaste bezoeker Cecile Meekes zwemt zomers dagelijks de plas over bij het Heerderstrand. Daar doet ze zo'n drie kwartier over.

Het is nog tien kilometer naar het Heerderstrand en mijn ruitenwissers draaien op volle toeren. Ik bedenk dat ik beter mijn regenpak had kunnen meenemen in plaats van mijn badpak.

Zwemmen zal er wel niet van komen met dit weer. Maar als ik de slagbomen van de parkeerplaats passeer, druppelt het alleen nog een beetje. Er staan slechts twee andere auto’s.

Als je het water overkijkt naar de naaldbomen aan de overkant zou je je in Zweden kunnen wanen.

Het Heerderstrand is een sprookjesachtige plek die alles heeft voor een ontspannen dagje uit op een mooie zomerdag. Er is gras en zand, er is kunst en er zijn speeltoestellen..

