Teloorgang van het onderwijs volgens de familie Dijsselbloem: ‘Pas op dat je ambities en verwachtingen verlaagt’

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem komt uit een familie van onderwijzers. Aan de hand van hun ervaringen schreef hij een boek over de veranderingen in het onderwijs. ‘De diepgang van het leren is enorm geërodeerd.’

Jeroen Dijsselbloem: ‘Onderwijzers en leraren die maar bleven leren. In die tijd was dat heel normaal.’

Den Haag

Jeroen Dijsselbloem (55) kampeerde deze zomervakantie in Friesland. Hoe was het om als BN’er te worden bekeken op de camping? Hij lacht. ‘Ik ben nu in het stadium dat je aan de starende ogen ziet: ik ken je van de tv maar ik weet niet meer waarvan.’

Nationale bekendheid genoot Dijsselbloem als de zuinige minister van Financiën in het kabinet van VVD en PvdA (2012-2017); buiten de grenzen maakte hij naam als de strenge voorzitter van de Eurogroep. Zijn eerste roem dankte hij echter aan de geruchtmakende parlementaire enquête Onderwijsvernieuwingen, waaraan hij als PvdA-Kamerlid leiding gaf. De genadeloze slotsom van de commissie-Dijsselbloem was in 2008 dat de politiek het druk had met radicale hervormingen en onderwijl de kwalitei..

