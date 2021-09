Tijdens de echte Polarisatie sloten links, confessioneel en liberaal elkaar niet uit

Zes matige middenpartijen kunnen prima een regeerakkoord sluiten, maar ze voeren een polarisatietoneel op in retrostijl. De ene liberaal (Rutte) wil niet met links, de andere liberaal (Kaag) verbant de confessionelen. Vroeger, toen had je de échte Polarisatie. Maar de polen regeerden wel samen het land.

Als je diep gedeprimeerd raakt door het nieuws van heden, kan het heilzaam zijn terug te bladeren naar het verleden. Dus heb ik deze week veel gelezen over en gekeken naar beelden van de Nederlandse politiek in mijn kinderjaren. In die prille ‘jaren des onderscheids’ waren de scheidingen scherp; historici beschrijven die periode als De Polarisatie.

De eerste premier die ik bewust meemaakte, was PvdA-leider Joop den Uyl. En zijn eerste televisietoespraak die ik zag, ging over de oliecrisis. De gordijnen moesten dicht en de kachel lager, benzine ging op de bon, ‘s zondags moesten we lopend naar de kerk, en het leven zou nooit meer zo royaal en spilziek worden als het was ..

