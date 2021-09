Wijks sentiment is mild voor Tata

Wijk aan Zee

‘Mijn oma is 98 geworden. En zij heeft haar hele leven hier gewoond’, zegt een moeder, die met haar twee dochters van 2 en 5 jaar door Wijk aan Zee loopt, de fiets aan de hand. ‘Dus wij zijn niet heel bezorgd.’ Cindy (35, ze wil haar achternaam liever niet in de krant) is hier geboren en getogen, vertelt ze. Haar vader werkte zijn hele leven bij Hoogovens, later Tata Steel.

Dat er in Wijk aan Zee soms wat vuil uit de lucht komt vallen, daar is ze inmiddels aan gewend. Als het al te erg wordt, komt Tata de auto wassen of de kozijnen poetsen. Soms vergoedt het bedrijf ook wasgoed dat niet meer te redden valt. ‘Het hoort erbij’, zegt ze. Haar grootmoeder had er ook al last van, toen ze 67 jaar geleden met een witte kinderwage..

