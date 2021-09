Mentaal welzijn is volgens het CBS afgenomen tot een dieptepunt

Zo’n 2,3 miljoen Nederlanders van 12 jaar of ouder waren in het afgelopen halfjaar psychisch ongezond. Niet eerder was dat aantal zo hoog, sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meting in 2001 begon.

Den Haag

Het gaat daarmee om ruim 15 procent van de bevolking, blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag publiceert. Deze komen uit de Gezondheidsenquête, een continu doorlopende meting naar gezondheid en leefstijl in particuliere huishoudens. ‘De afgelopen jaren was het vrij stabiel: rond de 12 procent was psychisch niet gezond’, licht CBS-onderzoeker Tanja Traag toe. ‘Maar dit is een substantiële stijging die we zo nog niet eerder hebben gezien.’

Om te bepalen wat ‘psychisch ongezond’ is, wordt in de vragenlijst gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte en gelukkig zijn. ‘Wie gelukkig is, scoort de maximale honderd punten, bij zestig punten of minder spreken we van psychisch on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .