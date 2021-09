‘Verhuurders maken er een potje van’

Den Haag

Waarom maakt deze wet u zo blij?

‘Hierdoor voorkomen we dat huizen massaal worden opgekocht. Nu worden betaalbare koopwoningen voor de ogen van potentiële kopers weggegrist door particuliere verhuurders, die ze woningen opsplitsen en per kamer of bed verhuren voor exorbitante prijzen. Mensen met een gewoon inkomen kunnen zo geen huis meer vinden.’

Hoe groot is het probleem?

‘In Den Haag wordt 25 procent van de woningen particulier verhuurd. Het aantal is in de afgelopen tien jaar met 42 procent gestegen, terwijl het aantal koopwoningen steeg met 3 procent. In sommige wijken gaat 40 tot 50 procent van de verkochte woningen naar een belegger. Den Haag staat in de top 5 als het gaat om de stijging van de huurprijzen. De krapte op de wo..

