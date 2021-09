‘Geef Afghanen iets van je tijd’

Ruim zes jaar nadat opvangkamp Heumensoord is gesloten, wordt in allerijl weer een groep vluchtelingen ondergebracht in noodvoorzieningen bij Nijmegen. De Syrische Younes Younes (37) verbleef er destijds. Nu staat hij met zijn Yalla Foundation de Afghanen bij. ‘Vluchtelingen willen nieuwe mensen ontmoeten.’

Nijmegen

Hoe is het om terug te zijn in Heumensoord?

‘Toen ik er afgelopen weekend voor het eerst weer was, kreeg ik een déjà vu. In die tijd was alles nog zo onzeker. Je komt als vluchteling in een nieuwe wereld terecht. Ik wist niet eens hoe ik Nijmegen moest uitspreken. Het feit dat we dicht bij de grens met Duitsland zaten, voedde de geruchtenstroom. Die eerste dagen gingen er onder vluchtelingen verhalen rond dat we binnenkort getransporteerd zouden worden.’

Zijn er lessen getrokken uit de opvang van 2015?

‘Destijds waren er drieduizend vluchtelingen in het kamp. De meesten uit Syrië, maar er zaten ook andere nationaliteiten tussen, zoals Irakezen. Onderling waren er veel spanningen. Niet zozeer vanwege de culturele verschillen, maar om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .