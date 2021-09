OMT-lid Andreas Voss: registreren vaccinatie zorgmedewerkers is handig

Nijmegen

‘Het zou het werk een stuk makkelijker maken als je weet wie er wel en niet gevaccineerd is’, aldus Voss. ‘Als een zorgmedewerker mogelijk besmet is met corona dan moet hij of zij naar huis. Dat kost je dus handen aan het bed en dat is zonde, want een gevaccineerde medewerker kan een test doen en tot de uitslag met mondmasker op doorwerken.’ Voss is ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), maar benadrukt dat hij op persoonlijke titel spreekt.

Het is niet zo dat ongevaccineerde medewerkers een gevaar vormen voor patiënten, stelt Voss. ‘Dat is onzin. Wij kunnen gewoon permanent beschermende kleding en maskers blijven dragen en thuisblijven bij een mogelijke besmetting. Maar als we weten wie er wel en niet geprikt is, kan dat ..

