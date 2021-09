De Hoge Veluwe wil weer wolfvrij worden. ‘Het lijkt me geweldig er één te zien, maar niet hier’

Hoenderloo

De wolvin die al zeker een maand in Het Nationale Park De Hoge Veluwe rondloopt, heeft een naam gekregen: Keres. Ze is vernoemd naar de godinnen van dood en verderf uit de Griekse mythologie. De naam zegt het al: de wolf is niet welkom in het park. ‘Ik heb niks tegen de wolf. Het lijkt mij geweldig om er één in het wild te zien, maar niet hier’, zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering. Hij neemt alle tijd om de ‘eigenzinnige wijze van natuurbeheer’ uit te leggen die volgens hem heel goed werkt. ‘Recreanten zijn tevreden en we hebben een hoge biodiversiteit.’

De wolvin is niet op eigen kracht op De Hoge Veluwe gekomen, ze is geholpen, stelt Leidekker. Er zijn de afgelopen maanden enorm veel gaten in de hekken rondom het 5400 ..

