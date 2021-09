Kerkgaande D66’ers zijn teleurgesteld over uitsluiten van ChristenUnie, blijkt uit onderzoek

Kerkgaande D66-stemmers zijn teleurgesteld over het uitsluiten van de ChristenUnie door D66-leider Sigrid Kaag. Zes op de tien vindt het ‘niet goed’ dat hun partij de ChristenUnie uitsluit voor regeringsdeelname.

Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (CU) dinsdag op gesprek bij informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Kerkgaande D66-stemmers zijn teleurgesteld over het uitsluiten van de ChristenUnie door D66-leider Sigrid Kaag. Zes op de tien vindt het ‘niet goed’ dat hun partij de ChristenUnie uitsluit voor regeringsdeelname.

Den Haag

De ontevredenheid gaat zelfs zo ver dat ruim vier op de tien kerkgaande D66’ers zegt dat ze bij de Kamerverkiezingen op 17 maart op een andere partij hadden gestemd wanneer zij geweten hadden dat D66 de ChristenUnie zou uitsluiten.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau Direct Research in opdracht van het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) onder kiezers die minimaal een keer per maand naar de kerk gaan.

Kerkgaande D66’ers vormen een beperkt deel van het D66-electoraat. Vlak voor de verkiezingen zei 7 procent van de kerkgangers D66 te gaan stemmen, bleek uit een eerder onderzoek in opdracht van ND en EO. Niettemin is dat aantal goed voor naar sch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .