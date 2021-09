Zo’n vijfhonderd mensen met een witte roos in hun handen liepen dinsdagavond in Maastricht mee met een stille tocht voor Tanja Groen, de eerstejaarsstudente die op de kop af 28 jaar geleden verdween. Vanwege de verwachte drukte hebben Studentenvereniging Circumflex en Stichting De Gouden Tip de tocht in twee groepen opgesplitst. In de eerste groep liepen ook de ouders van Tanja mee, evenals vrienden en collega’s van de onlangs vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ‘Maastricht vergeet Tanja niet’, zei burgemeester Annemarie Penn voorafgaand aan de tocht. <