Quiz met impact

Wat verdien je? is niet zomaar een quiz. Het eerste seizoen, dat in 2017-2018 te zien was, had echt een impact in de maatschappij.

Vandaag begint een nieuwe serie van de quiz Wat verdien je?, gepresenteerd door Astrid Joosten. Twee teams moeten raden wat drie vertegenwoordigers van een bepaalde beroepsgroep bruto verdienen. Vanavond gaat het om mensen uit de juristerij.

Leuk, een quiz, zou je kunnen denken. Je installeert je op de bank, schenkt iets te drinken in, knabbeltje erbij – even lekker ontspannen.

Maar Wat verdien je? is lichtvoetig noch luchtig, of in elk geval: is niet alléén lichtvoetig en luchtig. Het gaat écht ergens over. Over de vraag wat iemand verdient, of verdiensten een reden vormen om voor een bepaald beroep te kiezen, over de vraag ook wat rechtvaardig is. En het is een verademing om..

