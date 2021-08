‘Er is in Nederland weinig geschikt leefgebied voor de wolf, alleen op de Veluwe’

Sonsbeck

Jos de Bruin woont met echtgenote, zoon en elf wolven in Sonsbeck, in Noordrijn-Westfalen. Bezoek zijn huis en erf aan een stil weggetje en je wordt nieuwsgierig begroet door een enorme wolfshond. ‘Alleen aaien als het dier aangeeft dat het dat wil’, zo zet De Bruin de verhoudingen even op scherp. Want Shy, zo heet hij, is geen schoothondje maar een kruising tussen een wolf en een Duitse herder.

De Bruin bemiddelt tussen dierentuinen en -parken - soms een circus - haalt hier een wolvin op, brengt daar een wolf heen. Al was het maar om inteelt te voorkomen. Hij vangt afgedankte wolven op in verblijven met drie meter hoge hekken. Verder helpt hij dieren te verdoven en verplaatsen, ook herten en zwijnen.

Hij zet koffie op de tui..

