Eindelijk staan mbo’ers weer rond het oefenbed. ‘Fysiek onderwijs is zo belangrijk’

Het mbo ging, net als het hoger onderwijs, maandag weer van start. Op het Nova College in Hoofddorp klinkt een zucht van verlichting. ‘Het afgelopen jaar was vreselijk.’

Hoofddorp

‘Meneer Kolmus’, staat er op een briefje dat op het oefenbed in het zorglokaal is geplakt. Onder de lakens ligt een breed grijnzende vrouwelijke studente met een blonde paardenstaart, die vandaag voor patiënt speelt. Ze wordt door haar medestudenten van de mbo-opleiding tot Verzorgende rechtop in bed gezet. Althans, dat is de bedoeling.

‘Er is ook nog een afstandsbediening hè’, herinnert docent Sonja Verlinden een student die zojuist heeft voorgesteld ‘meneer Kolmus’ onder de oksels te pakken en op die manier omhoog te sjorren. ‘Middelste knop’, dirigeert Verlinden. ‘Kijk, zo kun je iemand veel makkelijker omhoog schuiven zonder dat je grip verliest.’

bijzondere dagVoor de studenten die op deze maandagochtend een lesje ‘tiltechnieken..

