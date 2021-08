Prinses Alexia begint op nieuwe school in Wales

Prinses Alexia had maandag haar eerste schooldag op het United World College of the Atlantic (UWC), een exclusieve school in Wales. Ze zal de komende twee jaar op het UWC studeren. Naast standaardvakken kan ze daar extra vakken volgen, zoals kunst. Vrijwilligerswerk doen en sporten is verplicht. Het lesgeld op het UWC bedraagt 45.000 euro per jaar. Koning Willem-Alexander, die deze foto van zijn dochter maakte, ging van 1983 tot 1985 naar dezelfde school. Kroonprinses Leonor van Spanje begint ook op het UWC. <