Wolven ontsnapt in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort zijn maandag twee wolven ontsnapt uit hun verblijf. De twee dieren zijn binnen een uur gevonden, verdoofd en teruggebracht naar hun onderkomen. Bezoekers zijn volgens de dierentuin ‘absoluut niet in gevaar geweest’.

Amersfoort

Rond het middaguur ontsnapten twee wolven via een zelfgegraven kuil onderaan de omheining uit hun verblijf. Hylke Steggerda, woordvoerder bij DierenPark Amersfoort: ‘Na een melding van ontsnapte wolven hebben we ons protocol in gang gezet.’ Bezoekers werd via een omroepinstallatie gevraagd naar binnenlocaties te gaan, zodat de verzorgers de ontsnapte wolven in alle rust konden zoeken. Steggerda benadrukt dat de wolven geen gevaar vormden voor de mensen: ‘Ze zijn banger voor ons dan wij voor hen. Op de Veluwe lopen wolven gewoon los.’

De wolven werden achter in het park, waar hun verblijf ook is, gevonden en verdoofd. Daarna zijn ze naar een apart verblijf gebracht, zodat het wolvenverblijf gerepareerd ..

