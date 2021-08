Leven van Groningse journalist stond ‘op zijn kop’ na aanslag

Groningen

Twee mannen gooiden brandbommen in het huis van Willem Groeneveld (40) en zijn vriendin. Zij konden het vuur in de bovenwoning zelf blussen en bleven ongedeerd. In Dagblad van het Noorden reageert hij op de aanslag. ‘De rust is weer redelijk teruggekeerd. Het leven staat wat minder op zijn kop dan in de eerste week na de aanslag. Maar het is allemaal nog steeds vers.’

Groeneveld vroeg zich weleens af wat mensen over hem zouden zeggen als hij zou overlijden. ‘Nu heb ik een idee. We krijgen ontzettend veel prachtige reacties die mij kracht geven om door te gaan.’ Ruim een week na het incident pakte Groeneveld zijn werk weer op voor de Groningse lokale nieuwssite Sikkom.

Na de aanslag deelde de politi..

