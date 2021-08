Vluchtelingenkinderen bloeien op tijdens het zomerkamp tussen de dennenappels

Leusden

Vraag vrijwilliger Mieke Visch (39) waarom ze elk jaar vrije dagen opoffert om vakantiekampen voor vluchtelingenkinderen te organiseren en ze vertelt over twee deelnemers, een broer en zus uit Irak. ‘Hij was de prins thuis en gewend om alles te bepalen. Alle spullen die ze hadden meegenomen, lagen bij het zusje in de tent. Op gegeven moment riep hij dat hij zijn schoenen moest hebben. Toen dat niet snel genoeg gebeurde, begon hij haar te slaan.’ Later hoorde Mieke dat hun moeder bedlegerig was, waardoor het meisje veel moest doen in het huishouden. ‘Tijdens de vakantieweek zag je haar echt opbloeien.’ Daarvoor doet ze het dus. Om kinderen die het niet altijd makkelijk hebben thuis – en voor wie vakantie geen vanzelfsprekendheid is..

