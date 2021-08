Liefde voor wiskunde verbindt

‘Sorry hoor, even dit berichtje afmaken.’ De vingers van Liesbeth van Alebeek (32) bewegen driftig over haar smartphonescherm. Ze moet de andere kampleiders in de groepsapp dringend laten weten dat de teugels wat strakker moeten worden aangehaald. Want het is wellicht moeilijk te geloven nu de deelnemers zo braaf over de binaire getallen en geometrische vormen gebogen zitten, ‘maar er zitten weer een paar heerlijke rotjochies bij’.