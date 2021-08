Joden die op de vlucht waren voor Hitler waren lang niet altijd welkom in Nederland

Herbert Lebram was eigenaar van een modezaak in Berlijn. In de zomer van 1938 was hij getrouwd met Ursula Moses. Herbert was 36, Ursula 20, allebei waren ze Joods. Twee maanden later, in september 1938, aan het eind van de middag, terwijl Herbert nog aan het werk was in de showroom van zijn modezaak, werd de deur opengegooid. In de opening stond een grote man in naziuniform, vergezeld van een man in burger en een aangelijnde hond.

De man in uniform wilde weten met welke jonge vrouw Lebram had staan zoenen voor het achterraam en met wie hij ’s avonds de winkel verliet. ‘Met mijn vrouw’, antwoordde Lebram. Zijn ondervrager geloofde hem niet. Ursula, een blonde vrouw met blauwe ogen, moest komen en verklaren dat ze met Herbert was getrouwd.

