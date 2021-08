De Floriade leverde Zoetermeer een fraaie woonwijk op. Amsterdam en Almere willen dat ook

Almere werkt samen met Amsterdam hard aan de organisatie van Floriade 2022, de zevende in successie. Het expositieterrein wordt later een woonwijk. Dertig jaar eerder werd de Floriade in Zoetermeer gehouden. Het tentoonstellingsterrein vormde de basis voor de wijk Rokkeveen, die wordt beschouwd als de best geslaagde van de forenzenstad. ‘Het mooiste project uit mijn loopbaan.’

Zoetermeer

‘Ik vind het toch weer leuk om hier te zijn.’ Oud-wethouder Lennie Huizer, dertig jaar geleden verantwoordelijk voor de Floriade in Zoetermeer, kijkt met zichtbaar genoegen om zich heen in de wijk Rokkeveen, die is gebouwd op het terrein waar de grote tuinbouwtentoonstelling indertijd werd gehouden.

Met de Floriade maakte de stad in 1992 de sprong over de snelweg A12 die Utrecht met Den Haag verbindt. De opvallendste directe verbinding is ongetwijfeld de gele Nelson Mandelabrug bij het station, die luttele dagen voor de opening in gebruik werd genomen.

waar en wanneer?

De eerste Floriade werd in 1960 gehouden in R..

