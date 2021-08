Monogame homoseksuele mannen mogen vanaf woensdag bloed doneren

Mannen die seks hebben binnen een ‘duurzame, monogame relatie’ mogen vanaf woensdag bloed doneren bij bloedbank Sanquin. Bovendien wordt onderzocht of volgend jaar ook homomannen met wisselende seksuele contacten veilig bloed kunnen afstaan.

Amsterdam

Het is een discussie die zich al jaren voortsleept. ‘MSM’ noemt bloedbank Sanquin het in jargon: Mannen die Seks hebben met Mannen. Mogen zij bloed doneren en onder welke omstandigheden kan dat veilig?

De groep ‘MSM’ heeft namelijk ‘een sterk verhoogd risico op bloedoverdraagbare infecties’, staat op de website van Sanquin. Nieuwe hiv-infecties treden bijvoorbeeld meer dan 100 keer vaker op bij ‘MSM’ dan bij mannen die seks met uitsluitend vrouwen hebben, blijkt uit recent onderzoek van Stichting HIV Monitoring. In het verleden verbood Sanquin daarom iedere homoseksuele man om bloed te doneren. ‘De doelgroepbenadering’, omschrijft Sanquin-woordvoerder Marloes Metaal dat beleid. ‘Maar onze wens was om dat te veranderen. Dat een he..

