‘De Paradijskerk in het Oude Westen, een wijk met tientallen nationaliteiten, is sinds enkele jaren doordeweeks open. De buurt heeft daarom gevraagd. Toen ik in 2007 stadspastor werd in deze wijk, vroeg men: ‘Van welke kerk bent u?’ De Paradijskerk, o ja, dat is die mooie kerk ... maar hij is altijd dicht, ik zou zo graag eens naar binnen willen. Nu kan dat, dankzij vrijwilligers! Ook doordeweeks. Er werken nu studenten en kunstenaars; iemand steekt een kaarsje aan, een ander bidt. Het hangt niet van ons af, laat mensen maar zelf ontdekken wat de ruimte met hen doet. Laten we ruimte scheppen voor de werking van de Geest. Toen corona uitbrak, zeiden buurtbewoners: we missen de klokken op zondag. We gingen luiden op woensdagavonden, om men..

