Opvangcrisis in azc’s resultaat van bezuinigingen, woningnood en afbrokkelend draagvlak

Het gaat erom spannen: barsten de asielzoekerscentra komende weken uit hun voegen, of vinden provincies en gemeenten op tijd nieuwe opvanglocaties? De komst van zo’n 1700 Afghanen is volgens deskundigen niet het grote probleem – politieke besluiten liggen ten grondslag aan de huidige opvangcrisis.

Amersfoort

Het was een opvallend persbericht van de Rijksoverheid: twee bewindspersonen luiden de noodklok vanwege de uitpuilende asielopvang. Doorgaans zijn alarmbellen in Den Haag juist gericht aan de politiek – ditmaal zitten kabinetsleden zélf met de handen in het haar. Opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) barsten uit hun voegen en het lukt niet om nieuwe locaties te vinden. Gevreesd wordt voor een herhaling van 2015, midden in de migratiecrisis, toen grote sporthallen, vakantieparken en lege hotels werden omgebouwd tot noodgebouwen voor vluchtelingen. Als niet op korte termijn nieuwe locaties worden gevonden, komt dat scenario snel dichterbij.

Het verschil: ditmaal is migratie niet het grote probleem, maar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .