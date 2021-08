RIVM: 19 van de 20 mensen die met corona in het ziekenhuis belandden waren niet of onvolledig gevaccineerd

Van de coronapatiënten die tussen april en augustus in Nederland in het ziekenhuis belandden, was minder dan één op de twintig volledig ingeënt. Dat is andermaal een bevestiging dat vaccins ziekenhuisopnames enorm goed tegengaan.

Ook ziet het RIVM, dat de cijfers vrijdagmiddag naar buiten bracht, geen afname in effectiviteit van de vaccins door de tijd heen. De vier in ons land gebruikte vaccins beschermen bij infectie met de besmettelijkere deltavariant blijkbaar net zo goed tegen ziekenhuis- en ic-opname als bij eerdere varianten.

Door de bank genomen voorkomt vaccinatie in Nederland 95 procent van de ziekenhuisopnames, en 97 procent van de ic-opnames, blijkt uit de nieuwe analyse. Het risico om in het ziekenhuis te belanden is voor iemand die volledig is gevaccineerd, ongeveer 20 keer lager dan voor iemand die niet is ingeënt. De kans op ic-opname is voor gevaccineerden zelfs 33 keer zo klein.

Moderna valt tegenUit de Nederlandse statistieken blijkt dat het meest g..

