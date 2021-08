Afghaanse tolken: haal onze ouders en broers naar Nederland. De taliban dreigen hen te vermoorden

Nijatullah Sohel (rechts met witte polo) komt in augustus 2019 met zijn gezin aan op Schiphol en wordt begroet door een Afghaanse vriend die al enige jaren in Nederland woont.

Amersfoort

De tolken maken zich grote zorgen over hun familieleden, laten zij gezamenlijk aan het Nederlands Dagblad weten. ‘De taliban dreigen mijn familie te vermoorden, nu ze mij niet te pakken krijgen’, zegt de Afghaanse tolk Azizullah Azizi. Soms komen de dreigementen via anonieme telefoontjes binnen, dan weer via buren of onbekenden. ‘Twee weken geleden is mijn broer neergeschoten door de taliban. Mijn vader heeft mijn zwaargewonde broer naar een onderduikadres gebracht. Hij leeft nog, maar is er erg slecht aan toe.’

‘België evacueert wel de nabije familie’, vertelt Nijatullah Sohel, die het woord voert namens de twintig Afghaanse tolken. ‘In Nederland krijgen wij geen gehoor. We voelen ons zo depressief. We zijn bang dat onze famili..

