Spatschermen en mondkapjes: Nieuw studiejaar van start zonder anderhalve meter

Met nog een paar dagen te gaan tot de opening van het collegejaar worstelen mbo, hbo en wo met het coronaproof maken van hun onderwijs. De anderhalvemeterregel vervalt, maar daarvoor in de plaats komen bezorgde docenten en het moeten aanbieden van online onderwijs.

Een bord met de coronamaatregelen in de dependance van de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf maandag vervalt de anderhalvemeterregel voor onderwijsinstellingen. Â

Amsterdam

‘Er is een groep die de regels te streng vindt en groep die ze niet streng genoeg vindt’, vat Han van Krieken, rector van de Radboud Universiteit (Nijmegen), de discussie samen. Veel docenten zijn vooral blij studenten en collega’s weer te kunnen zien, anderen vinden het simpelweg niet veilig genoeg.

Zo kondigde universitair docent Matt Cornell van de Universiteit van Amsterdam (UvA) vorige week in een open brief zijn ontslag aan. Hij vreest dat docenten en studenten met gezondheidsrisico’s de dupe worden van de versoepelingen. Universitair docent Femke Nijboer (Universiteit Twente) pleitte in een column voor een vaccinatieplicht voor studenten.

De kritische docenten staan niet alleen; zowel het OMT als de GGD vinden dat de openin..

