Nederland behaalt vier keer goud in Tokio

Goud was er in Tokio bijvoorbeeld voor twee zwemmers. Rogier Dorsman (22), die een visuele beperking heeft, werd eerste tijdens de 400 meter vrije slag. Hij tikte aan in een tijd van 4 minuten en 28,47 seconden.

Zwemster Chantalle Zijderveld won goud met een wereldrecord op de 100 meter schoolslag. De 20-jarige Zwijndrechtse zegevierde in de klasse SB9, voor sporters met een lichte beperking, in een tijd van 1.10,99.

Haar landgenote Lisa Kruger, die vijf jaar geleden bij Rio 2016 de titel veroverde op dit nummer, behaalde zilver. Ook Liesette Bruinsma pakte zilver, op de 400 meter vrije slag.

Goud was er verder voor amazone Sanne Voets in de individuele dressuurtest. Ze kreeg na haar vlekkeloze optreden met haar paard Demantur R..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .