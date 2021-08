Nederlandse politie gebruikte controversiële gezichtsherkenningssoftware ‘minimaal vijftig keer’

Amsterdam

Buiten de Verenigde Staten hebben 88 opsporingsdiensten en andere overheidsinstanties uit 24 verschillende landen gebruikgemaakt van een gratis proefversie van Clearview AI. Ook het Nederlandse politiecorps zit daarbij. Dit komt althans naar voren uit nieuw onderzoek van de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed. Uit de nieuwe gegevens (tot februari 2020) blijkt dat de politie de software tussen de 51 en 100 keer heeft gebruikt om een gezicht te herkennen. Eerder meldde de nieuwssite al dat ‘een Nederlandse organisatie’ klant is.

De software van het Amerikaanse bedrijf is omstreden sinds The New York Times begin vorig jaar er voor het eerst over schreef. Clearview heeft een omvangrijke database aangelegd van maar liefst drie miljard fot..

