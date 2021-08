Vaccinatieverplichting voor alle anglicaanse geestelijken in Maine

Maine

Dit is een van de eerste keren dat geestelijken in de Verenigde Staten een vaccinatieplicht krijgen. Medewerkers die weigeren, kan gevraagd worden hun functie neer te leggen, zegt Brown. ‘Je vaccineren is een daad uit naastenliefde, we beschermen elkaar. We zetten hiermee een christelijk voorbeeld.’ Volgens Brown zullen scholen en (overheids)organisaties in de staat Maine het bisdom navolgen in de vaccinatieplicht.





Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .