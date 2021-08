Klimwand of ode aan de boer? De Tweede Kamer is verdeeld over een nieuw kunstwerk

De komende jaren zullen plenaire debatten in de Tweede Kamer zich afspelen tegen een decor van vijf grote panelen in bruintinten, waarop klonten zijn aangebracht. Die klonten blijken kluiten aarde te zijn, met plukjes vegetatie. De naam van het kunstwerk: Aarde.

Den Haag

De bewoners van het nieuwe Kamergebouw hadden de bijnaam al snel gevonden. Een klimwand, dat was het; wie als eerste boven is, heeft de beste plek op de apenrots of mag aanschuiven bij de formatie. Kamerleden en anderen deden er op sociale media lacherig over. Volgens Pieter van Vollenhoven zijn het stenen die je desgewenst naar je tegenstanders kunt gooien. Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) was juist enthousiast: ‘Gewoon boerengrond in de Tweede Kamer, echt prachtig.’

De belangrijkste muur van het land, zo noemen ze die achterwand graag in de Tweede Kamer. Er is amper een plek voor kunst in de openbare ruimte met een grotere zichtbaarheid. De kluiten aarde zullen de komende vijfenhalf jaar of zoveel langer als de verbouw..

