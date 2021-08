Student wil graag op vereniging. ‘Met een jaarclub heb je er meteen veel vrienden bij’

Groningen

Na vorig jaar weet hij dat de kans klein is, maar dat weerhoudt de 20-jarige student Daan Douwsma er niet van om voor de derde dag op rij naar het oude, vervallen fabriekspand op het Suikerunieterrein in Groningen te komen en zich in te schrijven bij Albertus Magnus. Samen met honderden andere jongens en meisjes urenlang in de rij staan in de hoop bij de honderd gelukkigen te horen die dagelijks worden ingeloot? Dat heeft hij er best voor over.

Een van de vijfhonderd plekken bemachtigen blijkt knap lastig in een jaar waarin er meer inschrijvingen zijn dan ooit. ‘Niet schrikken’, zegt Ruben van Rossem, vicepreses bij Albertus. ‘We hadden dit jaar 1632 aanmeldingen. Bijna duizend meer dan in 2019.’

Ook buiten Groningen is het ..

