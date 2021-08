Klaver en Ploumen laten zich niet meer van de formatietafel verjagen

Den Haag

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gaan nergens heen, hoe graag Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) dat ook zouden willen. De linkse leiders stellen zich in de Stadhouderskamer op als feestgangers die best doorhebben dat niet iedereen hun aanwezigheid op prijs stelt, maar die de gastheer onvermoeibaar op de schouders slaan en hem complimenteren met het prachtige feest. En schenk nog maar eens in, we zijn er nu toch.

Waarom ook niet?, klinkt het bij GroenLinks. Met een beetje goede wil zou er over vier tot acht weken een kabinet op het bordes kunnen staan, is daar de overtuiging. Het formatiedocument waaraan VVD en D66 de afgelopen zomerweken schreven, biedt genoeg bouwstenen om er snel uit te komen. Al ..

