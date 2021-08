‘Homo’s zijn hier veilig’

De Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem bestrijdt dat de veiligheid van homoseksuele leerlingen onvoldoende is geborgd. Via een kort geding probeerde de reformatorische school woensdag wijzigingen in een kritisch rapport van de onderwijsinspectie af te dwingen.

Het overgrote deel van de leerlingen voelt zich veilig op de school in Gorinchem, stellen de inspecteurs in hun onderzoeksrapport. Maar niet allemaal. En daarmee voldoet het bestuur niet aan de wettelijke zorgplicht. Het rapport komt pas openbaar als de rechter groen licht geeft, maar in de rechtszaal en de dagvaarding passeerden de omstreden passages alvast de revue.

De inspectie kwam poolshoogte nemen op de Gomarus na een artikel in NRC, afgelopen maart. Daarin deden homoseksuele oud-leerlingen een boekje open over hun middelbareschooltijd. Zo werden drie meisjes in oktober 2016 gedwongen om tegenover hun ouders uit de kast te komen, een voor hen traumatische ervaring.

