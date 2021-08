Taliban pronken met wapenbuit VS. Maar hoeveel kunnen ze daarmee doen?

Als gevolg van de implosie van het Afghaanse regeringsleger hebben de taliban een heel arsenaal aan Amerikaanse wapens en voertuigen in handen gekregen.

Taliban rijden triomfantelijk rond in Amerikaanse voertuigen.Â

Maar hoeveel kunnen ze daarmee doen? ‘Als je geen onderhoudspersoneel hebt, is de levensduur heel kort.’

Kabul

Het moet een bittere pil zijn voor de Amerikanen: talibanstrijders die in Kabul triomfantelijk rondrijden in de Humvees en andere militaire voertuigen die de Verenigde Staten aan het Afghaanse leger hebben geleverd. Door de implosie van het regeringsleger hebben de taliban opeens een groot aantal moderne Amerikaanse wapens in handen gekregen.

Bij hun terugtrekking uit Afghanistan hebben de Amerikaanse troepen de afgelopen maanden een deel van hun wapens weggehaald uit het land en ander oorlogstuig onklaar gemaakt, maar ze hadden er niet op gerekend dat het door hen bewapende Afghaanse leger zich zonder slag of stoot zou overgeven ..

