Harskamp schrikt van zichzelf

Het Veluwse dorp Harskamp is geschrokken. Eerst van de komst van achthonderd Afghanen via de noodluchtbrug uit Kabul. En daarna van zichzelf. Bij de poort van de Winkelman-kazerne heetten dinsdag honderden demonstranten de Afghanen ‘welkom’ met zwaar vuurwerk en een autobrand. Wat is er in Harskamp aan de hand?

Harskamp

‘Ik denk wel dat ik mijn preek voor zondag moet aanpassen’, zegt de hervormde dominee Matthé Schreur. Hij zit in de zonnige pastorietuin. Op de achtergrond ritselen zeven grote konijnen in hun hokken, bruine en witte. Een hele schrik, beaamt hij, die onversneden buitenlanderhaat. Vluchtelingen, vrouwen en kinderen, onthaald op kreten als ‘Auschwitz back for Blacks’, ‘Eigen volk eerst’ en ‘NSB’ers’. ‘Natúúrlijk benoem ik dat zondag. Dat is verschrikkelijk, dat kan en mag niet. De naam van de Heere is gesmaad: kijk eens hoe het toegaat onder die christenen. Ons past verootmoediging. Het is niet alleen de fout van de jongeren, wij samen hebben gezondigd.’ Maar dit aantal nieuwkomers is wel enorm veel voor 3500 inwoners. ‘Een betere ..

