Wanneer je je spouwmuren laat na-isoleren worden mogelijk vleermuizen levend begraven

Amersfoort

Komend weekend vindt de 25ste editie van de internationale Nacht van de Vleermuis plaats. Vrijwilligers van natuurwerkgroepen wereldwijd organiseren lezingen en excursies over vleermuizen om mensen meer te leren over deze vliegende zoogdieren. ‘Onbekend maakt onbemind. Daarom proberen we mensen wat kennis mee te geven over vleermuizen: hoe bijzonder ze zijn en wat ze doen in een ecosysteem’, zegt René Jansen, een van de vleermuisdeskundigen die de activiteiten in Nederland coördineert.

Wat is er te doen?

‘In Nederland vinden verspreid over het land meer dan 75 activiteiten plaats. Het gaat vaak om een lezing, waarna je in de schemering een wandeling maakt om naar vleermuizen te zoeken. Soms wordt ook naar nachtvlinders en sterren..

