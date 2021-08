Deze refoschool wil polarisatie over vaccins voorkomen door vaccineren in de klas te bespreken

De middelbare scholen in de regio Noord zijn open, mét diverse coronamaatregelen. De reformatorische Pieter Zandt in Kampen gaat vaccineren in de klas bespreken.

Kampen

In de docentenkamer van de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen windt Jaap Gouman (60), docent Engels, er geen doekjes om. ‘Het is niet te doen dat ik anderhalve meter afstand houd tot leerlingen. Zeker in een klas met weinig ruimte bevind ik me al snel op kortere afstand. Bijvoorbeeld als ik een jongere iets moet uitleggen.’ Gouman heeft net de eerste lessen in het nieuwe schooljaar achter de rug.

Bijval krijgt hij van zijn collega Cor van ’t Hof (71), docent Nederlands. ‘Ik had vanmorgen 31 leerlingen in klas. Dan is het eigenlijk onmogelijk dat ik telkens 1,5 meter afstand bewaar. Ik loop tussen de rijen door, als iemand wat vraagt. Dan kan ik niet telkens afstand houden.’

Nederland mag dan voor een belangrijk deel weer van h..

