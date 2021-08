Bewoners Harskamp reageren gemengd op opvang evacués. ‘Ik vind het heel dubbel’

Harskamp

De dekbedden liggen netjes opgestapeld op de bedden in de lege slaapzaal van de barak. Stoeltjes staan op hun kop op de lockers ernaast. Door de grote ramen heen zijn alleen bomen zichtbaar, verder is het rustig op De Harskamp. Niets wijst erop dat de militairen die hier sliepen de barak gehaast hebben ontruimd om plek te maken voor evacués uit Afghanistan.

Defensie stelt de kazerne in Harskamp beschikbaar als opvanglocatie, maakte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandagavond bekend. Het is de derde noodopvanglocatie. De andere twee, de kazerne in het Groningse Zoutkamp en het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide, raakten maandag vol. Een vierde noodopvang komt in Heumensoord, liet het COA dinsdagavond weten. Tot ui..

