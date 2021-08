Inmiddels zijn 800 mensen geëvacueerd uit Kabul

Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen in het noodcentrum van het COA op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp.

Kabul

‘We hopen de komende dagen een flinke slag te maken’, vertelt ambassadeur Caecilia Wijgers vanaf het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Er blijven zich bij de ambassade nieuwe mensen melden die het land uit willen.

Of het gaat lukken om alle evacués voor 31 augustus uit het land te halen, is nog niet zeker. ‘Het is lastig’, aldus de ambassadeur, die zegt daar verder niet veel over te kunnen vertellen. De taliban willen geen aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld na die datum.

Wijgers ziet op het vliegveld schrijnende taferelen: ‘Mensen proberen met man en macht binnen te komen.’ De taliban grijpen soms hard in, vertelt ze. ‘Mensen worden geslagen en er wordt in de lucht geschoten.’

