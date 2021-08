Vluchtelingenkinderen groeien mogelijk op zonder ouders door nieuw beleid van de IND

Tegen het advies van de top van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in, heeft staatssecretaris Broekers-Knol nieuw beleid doorgevoerd. Daardoor dreigen honderden minderjarige asielkinderen zonder hun ouders in Nederland op te groeien.

Na de branden in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos werd in Amsterdam gedemonstreerd voor een humaner beleid.

Den Haag

Dit meldt NRC Handelsblad op basis van interne stukken van het IND. Volgens het nieuwe beleid, dat afgelopen november is ingegaan, staan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) die na aankomst in Nederland bij een (ver) familielid zijn ondergebracht niet langer te boek als ‘alleenstaand’. Hun recht om na verkrijging van een verblijfsvergunning directe familieleden over te laten komen vervalt hiermee.

Met de beleidsmaatregel, die volgens NRC nu al tweehonderd vluchtelingenkinderen treft, hoopt staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) te voorkomen dat kinderen vooruit worden gestuurd, waarna familieleden via een veilige route – met het vliegtuig – kunnen overkomen. Door nareis voor deze groep te beperken, ..

