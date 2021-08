Rechtszaak tegen vliegshow bij Formule 1

Natuurbeschermers gaan de rechter vragen een flypast, een vliegshow van straaljagers en helikopters, rond de start van de Dutch Grand Prix in Zandvoort te verbieden.

Zandvoort

Stichting Vrienden van Middenduin heeft een kort geding aangespannen. Dat dient volgende week woensdag voor de rechtbank in Haarlem, vier dagen voor de Formule 1-race, zo meldt het samenwerkingsverband Rust bij de Kust. Daarin trekken Vrienden van Middenduin en andere critici van het circuit samen op.

Volgens de tegenstanders is de extra geluidsoverlast die de luchtvaartvertoning zal veroorzaken op geen enkele wijze noodzakelijk voor de race zelf. Ze wijzen erop dat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat grenst aan het circuit, een beschermd Natura 2000-gebied is en een deel daarvan is aangewezen als stiltegebied.

Defensie heeft een vergunning afgegeven om tussen 14.00 en 15.15 uur met helikopters en straalvliegtuigen een..

