Vakbonden willen noodplan ventilatie onderwijs. ‘Meet luchtkwaliteit klas constant’

Door de pandemie is er meer aandacht voor het probleem van slecht geventileerde klaslokalen. Kinderen raken in een bedompte ruimte makkelijker besmet met het coronavirus, ze gaan er ook slechter door rekenen en begrijpend lezen.

In regio Noord zijn de scholen maandag weer begonnen. Leerlingen in Oosthuizen staan op het punt hun lokaal binnen te gaan.

Maastricht

De lucht in scholen is waarschijnlijk veel ongezonder dan die in kantoren, zegt Piet Eichholtz, die als hoogleraar aan de Maastricht University al jaren onderzoek doet naar de luchtkwaliteit in gebouwen. ‘Ik heb niet grootschalig gemeten in kantoren en in alle scholen van Nederland. Ik weet wel dat de meeste kantoren een ventilatiesysteem hebben en dat er nog veel scholen zijn waar je alleen een raampje kunt openzetten. Op een school zit je ook met veel meer mensen in een ruimte dan op een kantoor. Zelfs op het ergste callcenter zitten mensen niet zo dicht op elkaar.’

Eichholtz doet met zijn onderzoeksgroep metingen op 26 basisscholen in en om Heerlen en Kerkrade. ‘Drie jaar lang, elke minuut, meten we het binnenklimaat in 260 k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .