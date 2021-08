De ‘intelligentste vierkante meters van Nederland’

Na zijn debacle vorig jaar met de gedwongen verkoop van Hema was Marcel Boekhoorn wel weer eens toe aan succes. Dat lukte de ondernemer deze week met de verkoop, voor maar liefst 1,1 miljard euro, van de High Tech Campus in Eindhoven. Wat gebeurt hier allemaal?

De High Tech Campus in Eindhoven valt in handen van een Amerikaanse vermogensbeheerder.

Eindhoven

‘Hoe denk je dat dit voelt? Geweldig natuurlijk! Volgens mij is dit de grootste single asset deal uit de Nederlandse geschiedenis’, jubelde ondernemer Marcel Boekhoorn afgelopen week tegen zakenwebsite Quotenet.

Hij had het over de verkoop van het prestigieuze complex aan de rand van Eindhoven, met huurders als Philips, ASML, NXP, IBM en Siemens, dat in handen komt van de Amerikaanse vermogensbeheerder Oaktree Capital Management. De verkoopprijs is niet officieel bekendgemaakt, maar bronnen rond de verkoop bevestigen het bedrag van 1,1 miljard euro, dat eerder door Het Financieele Dagblad werd onthuld.

Eigenlijk wilde Boekhoorn de High Tech Campus in Eindhoven een paar jaar geleden al verkopen aan een groepje buitenlandse investee..

