‘Evacuaties lukken nooit voor 31 augustus’

Het is onmogelijk om voor 31 augustus alle Afghanen die de internationale partners in Afghanistan hebben geholpen, te evacueren, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Brussel - Den Haag

De Amerikaanse president Joe Biden gaat tot nu toe uit van 31 augustus als deadline voor alle evacuaties. Borrell heeft bij de Verenigde Staten geklaagd over de beveiliging van de luchthaven van Kabul. Die zou te streng zijn, waardoor het lastig is voor Afghanen die de Europese Unie hielpen om op het terrein te komen. De VS beheren momenteel het vliegveld en het luchtruim.

Buiten het vliegveld proberen veel wanhopige Afghanen het terrein op te komen en het talibanregime te ontvluchten, maar Amerikaanse militairen proberen hen op afstand te houden. Verderop proberen talibanstrijders mensen te ontmoedigen naar het vliegveld te gaan, waarbij de taliban geweld gebruiken.

Tot zaterdag had Nederland 135 mensen uit Afghanistan naar ons land gehaald, volgens een overzicht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het gaat om mensen met een Nederlands paspoort en Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben.

Daar kwamen dit weekend 207 mensen bij, toen Buitenlandse Zaken kon bevestigen dat vrijwel alle Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul met hun families veilig op de luchthaven waren aangekomen om te worden geëvacueerd.

dichte deur

De ambassademedewerkers bleven achter toen vorig weekend het Nederlandse ambassadepersoneel vanwege de snelle opmars van de taliban met Amerikaanse hulp werd weggeleid. Eerder meldde NRC dat de lokale medewerkers toen onverwacht voor een dichte deur kwamen te staan. Er zijn nog tientallen Afghaanse tolken die voor Defensie hebben gewerkt, met hun gezinnen in Afghanistan. Door de snelle opmars van de taliban is het een stuk moeilijker geworden om hen het land uit te krijgen.

Vorige week besloot het kabinet onder druk van de Tweede Kamer dat mensen die in een andere hoedanigheid voor Nederland hebben gewerkt, ook opgehaald moeten worden met hun gezin. Samen met de ongeveer zevenhonderd Nederlanders die nog in Afghanistan zijn, gaat het vermoedelijk om duizenden evacués. <