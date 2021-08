Wijnhandelaar werd maffiabaas in Amsterdam

Maffiabaas Raffaele Imperiale, die vorige week in Dubai werd gearresteerd, stond sinds 2016 op de lijst van meest gezochte misdadigers voor grootschalige internationale drugshandel. In Amsterdam legde hij de basis voor zijn misdaadimperium.

Amsterdam

De eerste keer dat de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale wereldwijd het nieuws haalde, was in 2016. Toen vond de Italiaanse politie in Napels twee Van Gogh-schilderijen, die in 2002 in Amsterdam waren gestolen – in een huis van Imperiale.

Afgelopen week werd de op een na meest gezochte maffioso van Italië opgepakt in Dubai en was hij opnieuw wereldnieuws.

De 46-jarige Raffaele Imperiale staat sinds 2016 op de lijst van meest gezochte misdadigers voor grootschalige internationale drugshandel. Twee jaar later werd hij in Italië bij verstek veroordeeld tot achttien jaar cel. Italië roemde na zijn arrestatie de internationale samenwerking bij het opsporen en oppakken van dit maffiakopstuk.

